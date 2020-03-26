Испания
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Эдегор не уверен, что нужно возвращаться в Реал летом
Ему нужно игровое время
Мартин Эдегор проводит на отличном уровне текущий сезон в "Реал Сосьедаде". Мадридский "Реал", которому и принадлежит контракт, намеревается досрочно вернуть его из аренды.
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Однако, по данным Marca, сам норвежец не спешит возвращаться в состав "сливочных". Главное для него - игровое время, но Зидан не сможет часто выпускать его в основе.
В текущем сезоне на счету Мартина 9 результативных действий в 23-х матчах.
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