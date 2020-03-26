Ривалдо: Барселоне нужно подписать Неймара, а Лаутаро еще нужно набраться опыта

Экс-форвард "Барселоны" Ривалдо посоветовал руководству клуба, в первую очередь, сосредоточиться на трансфере Неймара, а уже потом спешить подписать Лаутаро Мартинеса из "Интера".

"Я уже говорил, что продолжаю верить в Неймара. Если у "Барселоны" будет возможность вернуть его менее, чем за 222 миллиона евро, этой возможностью нужно пользоваться. Сейчас ему всего 28 лет и он еще долго будет выступать на хорошем уровне.

Лаутаро? Он хороший нападающий, но ему нужно набраться опыта. Сейчас он основной игрок в "Интере" и у него многое получается. Но ему еще рано переходить в "Барселону". Сейчас каталонцам нужно приложить усилия, чтобы вернуть Неймара", - приводит слова Ривалдо Betfair.

Ранее сообщалось, что Лаутаро может перехватить мадридский "Реал".