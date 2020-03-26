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Ривалдо: Барселоне нужно подписать Неймара, а Лаутаро еще нужно набраться опыта

Испания
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С таким темпом, аргентинца можно будет упустить

Ривалдо: Барселоне нужно подписать Неймара, а Лаутаро еще нужно набраться опыта
UA-Футбол
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Экс-форвард "Барселоны" Ривалдо посоветовал руководству клуба, в первую очередь, сосредоточиться на трансфере Неймара, а уже потом спешить подписать Лаутаро Мартинеса из "Интера".

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"Я уже говорил, что продолжаю верить в Неймара. Если у "Барселоны" будет возможность вернуть его менее, чем за 222 миллиона евро, этой возможностью нужно пользоваться. Сейчас ему всего 28 лет и он еще долго будет выступать на хорошем уровне.

Лаутаро? Он хороший нападающий, но ему нужно набраться опыта. Сейчас он основной игрок в "Интере" и у него многое получается. Но ему еще рано переходить в "Барселону". Сейчас каталонцам нужно приложить усилия, чтобы вернуть Неймара", - приводит слова Ривалдо Betfair.

Ранее сообщалось, что Лаутаро может перехватить мадридский "Реал".

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В статье: Неймар Барселона Ривалдо Лаутаро Мартинес
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