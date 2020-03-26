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Барселона следит за полузащитником Тоттенхэма

Испания
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Серьезное повышение для молодого француза

Барселона следит за полузащитником Тоттенхэма
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" продолжает искать нового полузащитника. Об этом передает Mundo Deportivo.

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Сейчас их взгляд упал на Танги Ндомбеле, который защищает цвета "Тоттенхэма". Руководство клуба рассматривает вариант подписание футболиста этим летом.

Француз выступает за "Тоттенхэм" лишь первый сезон. В 2019-м он покинул "Лион" за 60 миллионов евро. Пока что он успел провести за "шпор" 60 миллионов.

Отметим, ранее была информация, что "Барселона" готова переманить полузащитника "Валенсии".

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В статье: Барселона Тоттенхэм (Лондон) Танги Ндомбеле
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