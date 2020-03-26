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Барселона следит за полузащитником Тоттенхэма
Серьезное повышение для молодого француза
Каталонская "Барселона" продолжает искать нового полузащитника. Об этом передает Mundo Deportivo.
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Сейчас их взгляд упал на Танги Ндомбеле, который защищает цвета "Тоттенхэма". Руководство клуба рассматривает вариант подписание футболиста этим летом.
Француз выступает за "Тоттенхэм" лишь первый сезон. В 2019-м он покинул "Лион" за 60 миллионов евро. Пока что он успел провести за "шпор" 60 миллионов.
Отметим, ранее была информация, что "Барселона" готова переманить полузащитника "Валенсии".
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