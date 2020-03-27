  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Роберто Карлос: Неймар? Если бы все зависело от меня, то он уже давно был бы в Реале
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роберто Карлос: Неймар? Если бы все зависело от меня, то он уже давно был бы в Реале

Испания
(1 голосов)

В Каталонии и Париже начали бы жечь футболки

Роберто Карлос: Неймар? Если бы все зависело от меня, то он уже давно был бы в Реале
Новина українською

Бывший защитник "Реала" и национальной сборной Бразилии Роберто Карлос признался, что хотел бы увидеть форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара в Мадриде. Цитирует Карлоса Goal.com.

Читайте такжеСильнейшая левая на рубеже веков. 22 года назад Роберто Карлос забил фантастический гол. ВИДЕО

"Если бы все зависело от меня, то Неймар уже давно был бы в "Реале". Правда, жизнь не всегда такая, как вам хочется. Великие игроки всегда должны играть в лучших клубах мира. Сегодня "Реал" является ориентиром для любого исполнителя. Хотите выиграть ЛЧ? Приезжайте в "Реал".

"Марсело? Я надеюсь, что он сможет вернуться в сборную Бразилии и поспорить за позицию левого защитника с Алексом Сандро и Ренаном Лоди. Некоторые вещи на поле может делать только Марсело".

Прошлым летом Неймар мог переехать в Мадрид, но сделка не состоялась. Бразилец перешел в "ПСЖ" летом 2017 года из "Барселоны" за 222 миллиона евро. В текущем сезоне Лиги 1 форвард сыграл 15 матчей (13 голов и 6 результативных передач).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Роберто Карлос Марсело Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...