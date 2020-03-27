Роберто Карлос: Неймар? Если бы все зависело от меня, то он уже давно был бы в Реале

Бывший защитник "Реала" и национальной сборной Бразилии Роберто Карлос признался, что хотел бы увидеть форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара в Мадриде. Цитирует Карлоса Goal.com.

"Если бы все зависело от меня, то Неймар уже давно был бы в "Реале". Правда, жизнь не всегда такая, как вам хочется. Великие игроки всегда должны играть в лучших клубах мира. Сегодня "Реал" является ориентиром для любого исполнителя. Хотите выиграть ЛЧ? Приезжайте в "Реал".

"Марсело? Я надеюсь, что он сможет вернуться в сборную Бразилии и поспорить за позицию левого защитника с Алексом Сандро и Ренаном Лоди. Некоторые вещи на поле может делать только Марсело".

Прошлым летом Неймар мог переехать в Мадрид, но сделка не состоялась. Бразилец перешел в "ПСЖ" летом 2017 года из "Барселоны" за 222 миллиона евро. В текущем сезоне Лиги 1 форвард сыграл 15 матчей (13 голов и 6 результативных передач).