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В Каталонии могут брать пример: игроки Атлетико согласились на уменьшение зарплаты на время пандемии

Испания
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Про финансовые вопросы…

В Каталонии могут брать пример: игроки Атлетико согласились на уменьшение зарплаты на время пандемии
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Руководство мадридского "Атлетико" договорилось с персоналом клуба и игроками команды касательно снижения размера зарплат в период пандемии коронавирусной инфекции. Таким образом, президент "матрасников" Энрике Серезо снизит финансовые потери испанского гранда.

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По информации AS, также боссу клуба были предъявлены обвинения касательно решения поехать на ответный поединок 1/8 Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Серезо парировал критику некоторых фанатов, сказав, что "так как матч не был отменен решением УЕФА, "Атлетико" был обязан выйти на поле "Энфилда".

На поединке в Англии присутствовало 3 тысячи фанатов испанской команды.

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В статье: Атлетико (Мадрид) коронавирус
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Источник:
AS

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