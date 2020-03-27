Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Каталонии могут брать пример: игроки Атлетико согласились на уменьшение зарплаты на время пандемии
Про финансовые вопросы…
Руководство мадридского "Атлетико" договорилось с персоналом клуба и игроками команды касательно снижения размера зарплат в период пандемии коронавирусной инфекции. Таким образом, президент "матрасников" Энрике Серезо снизит финансовые потери испанского гранда.
По информации AS, также боссу клуба были предъявлены обвинения касательно решения поехать на ответный поединок 1/8 Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Серезо парировал критику некоторых фанатов, сказав, что "так как матч не был отменен решением УЕФА, "Атлетико" был обязан выйти на поле "Энфилда".
На поединке в Англии присутствовало 3 тысячи фанатов испанской команды.