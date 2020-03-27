  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Луис Энрике: Барселона? Я могу работать в любом клубе, который тренировал ранее
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луис Энрике: Барселона? Я могу работать в любом клубе, который тренировал ранее

Испания
(1 голосов)

А если после вернется Неймар?

Луис Энрике: Барселона? Я могу работать в любом клубе, который тренировал ранее
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не стал исключать своего возможного возвращения в "Барселону", с которой сумел завоевать 9 трофеев.

Читайте такжеПо обе стороны Эль-Класико. Уникальная история Луиса Энрике

"Барселона"? Я могу тренировать любой клуб, в котором работал ранее. Оставлю свои двери октрытыми для любого из возможных вариантов.

В "Барселоне" я провел много хороших лет и очень благодарен клубу. Этот клуб дал мне все, я доволен, что когда-то его тренировал", - приводит слова наставника Goal.

Отметим, что помимо каталонцев, Энрике тренировал "Сельту" и "Рому".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Луис Энрике
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселинис (землянин)
27.03.2020 в 22:10
Это будет эпично конечно, если поставят Энрике. Убрать из Барсы этого физрука, шобы на его место поставить ещё худшего, потом пригласить ещё хужее, шобы потом поставить того же, шо и был.. Тут не то шо куры, тут и мухи начнут смеяться.
Ответить
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
27.03.2020 в 20:55
Как по мне, обычный физрук. В отличие от муравья и Сетьена, ему досталась команда, в которой ведущие игроки ( сейчас предпенсионного возраста) были на пике своей карьеры. Соответственно и столько трофеев.
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...