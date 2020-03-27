Луис Энрике: Барселона? Я могу работать в любом клубе, который тренировал ранее

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не стал исключать своего возможного возвращения в "Барселону", с которой сумел завоевать 9 трофеев.

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"Барселона"? Я могу тренировать любой клуб, в котором работал ранее. Оставлю свои двери октрытыми для любого из возможных вариантов.

В "Барселоне" я провел много хороших лет и очень благодарен клубу. Этот клуб дал мне все, я доволен, что когда-то его тренировал", - приводит слова наставника Goal.

Отметим, что помимо каталонцев, Энрике тренировал "Сельту" и "Рому".