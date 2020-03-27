Испания
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Луис Энрике: Барселона? Я могу работать в любом клубе, который тренировал ранее
А если после вернется Неймар?
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не стал исключать своего возможного возвращения в "Барселону", с которой сумел завоевать 9 трофеев.
"Барселона"? Я могу тренировать любой клуб, в котором работал ранее. Оставлю свои двери октрытыми для любого из возможных вариантов.
В "Барселоне" я провел много хороших лет и очень благодарен клубу. Этот клуб дал мне все, я доволен, что когда-то его тренировал", - приводит слова наставника Goal.
Отметим, что помимо каталонцев, Энрике тренировал "Сельту" и "Рому".
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Комментарии (2)
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Барселинис (землянин)
27.03.2020 в 22:10
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MES QUE UN CLUB
27.03.2020 в 20:55
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