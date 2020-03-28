Реал надеется продать Бэйла и Хамеса летом, Хакими и Эдегор вернутся в клуб

"Реал" планирует продать не менее четырех-пяти футболистов летом, сообщает AS.

Королевский клуб готов расстаться с Гаретом Бэйлом, Хамесом Родригесом, Лукасом Васкесом и Мариано Диасом.

Будущее Начо, Марсело и Луки Модрича определится по итогами сезона. Им будет предложено либо согласиться с второстепенными ролями в команде, либо покинуть клуб.

Из аренд в первую команду Зидан намерен вернуть Мартина Эдегора ("Реал Сосьедад") и Ашрафа Хакими ("Боруссия" Дортмунд). Проблема заключается в том, что договор с "Реал Сосьедадом" рассчитан на два года и опций досрочного возвращения норвежца в мадридский клуб там не прописано.

А вот будущее Дани Себальоса ("Арсенал") и Серхио Регилона ("Севилья") всё ещё под вопросом. Скорее всего, оба игрока вновь отправятся в аренды.