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В Валенсии 25 подтвержденных случаев коронавируса

Испания
(2 голосов)

К счастью, все случаи проходят бессимптомно

В Валенсии 25 подтвержденных случаев коронавируса
Новина українською

В "Валенсии" выявлено 25 случаев заражения коронавирусом, сообщает Marca.

К их числу относятся 10 футболистов первой команды и 15 представителей персонала. Все случаи – бессимптомные.

Клуб не оглашал список зараженных, чтобы не вторгаться в их частную жизнь. Тем не менее, 3 игрока сами рассказали о своем заболевании – Эсекиэль Гарай, Элиаким Мангаля и Хосе Гайя.

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В статье: Валенсия (Испания)
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Комментарии (1)
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karpatoman (Львів)
28.03.2020 в 16:04
Відлуння зустрічей з бергамцями.
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