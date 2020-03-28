Испания
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В Валенсии 25 подтвержденных случаев коронавируса
К счастью, все случаи проходят бессимптомно
В "Валенсии" выявлено 25 случаев заражения коронавирусом, сообщает Marca.
К их числу относятся 10 футболистов первой команды и 15 представителей персонала. Все случаи – бессимптомные.
Клуб не оглашал список зараженных, чтобы не вторгаться в их частную жизнь. Тем не менее, 3 игрока сами рассказали о своем заболевании – Эсекиэль Гарай, Элиаким Мангаля и Хосе Гайя.
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Комментарии (1)
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karpatoman (Львів)
28.03.2020 в 16:04
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