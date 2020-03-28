В Валенсии 25 подтвержденных случаев коронавируса

В "Валенсии" выявлено 25 случаев заражения коронавирусом, сообщает Marca.

К их числу относятся 10 футболистов первой команды и 15 представителей персонала. Все случаи – бессимптомные.

Клуб не оглашал список зараженных, чтобы не вторгаться в их частную жизнь. Тем не менее, 3 игрока сами рассказали о своем заболевании – Эсекиэль Гарай, Элиаким Мангаля и Хосе Гайя.