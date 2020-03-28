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Жорже Жезуш: Феликс станет одним из величайших игроков Европы
Экс-наставник уверен в таланте Жоау
Бывший тренер "Бенфики" Жорже Жезуш поделился мыслями о потенциале нападающего "Атлетико" Жоау Феликса.
"Феликс станет одним из величайших игроков Европы. У меня нет сомнений. Он все еще мальчик, ему 20 лет.
В Португалии молодым футболистам легко показывать себя – это витрина Европы.
Там раньше были одни из самых дешевых игроков, они зарабатывали меньше, чем другие, так что топ-клубы просто забирали талантов.
Но сейчас все не так – надо платить 50, 70 и даже 127 миллионов евро!", – сказал Жезуш AS.
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