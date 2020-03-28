Луис Суарес: Теперь люди хотят не смотреть футбол, а без страха выйти на улицу

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес поделился мыслями насчет ситуации вокруг пандемии с коронавирусом.

"Теперь люди хотят не смотреть футбол, а без страха выйти на улицу. Мне не приходило в голову возвращаться в Уругвай, потому что лучший способ заботиться об уругвайцах – оставаться в своем доме в Барселоне.

Я думаю о своих детях, о том, чтобы оставаться с ними дома во избежание контакта с людьми и заражения. Правительство и эксперты рекомендуют оставаться дома. Люди должны следовать этим рекомендациям", – рассказал Луис Суарес.