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Луис Суарес: Теперь люди хотят не смотреть футбол, а без страха выйти на улицу

Испания
(1 голосов)

Уругвайский форвард прокомментировал ситуацию вокруг пандемии

Луис Суарес: Теперь люди хотят не смотреть футбол, а без страха выйти на улицу
Новина українською

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес поделился мыслями насчет ситуации вокруг пандемии с коронавирусом.

"Теперь люди хотят не смотреть футбол, а без страха выйти на улицу. Мне не приходило в голову возвращаться в Уругвай, потому что лучший способ заботиться об уругвайцах – оставаться в своем доме в Барселоне.

Я думаю о своих детях, о том, чтобы оставаться с ними дома во избежание контакта с людьми и заражения. Правительство и эксперты рекомендуют оставаться дома. Люди должны следовать этим рекомендациям", – рассказал Луис Суарес.

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В статье: Луис Суарес Барселона коронавирус
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
28.03.2020 в 19:26
Ну ничего, Суарес. Пойдёшь работать например посудомойкой..
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