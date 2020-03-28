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Умер футболист из команды U-14 мадридского Атлетико
Причина смерти 14-летнего игрока пока неизвестна
Официальный твиттер мадридского "Атлетико" сообщил ужасную новость.
Умер футболист команды U-14 Кристиан Минчола.
Причина смерти 14-летнего игрока не сообщается. Минчола родился 19 февраля 2006-го года.
Кристиан выступал в академии "матрасников" с 2013-го года.
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