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Реал не планирует сокращать зарплатную ведомость клуба

Испания
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В стане "сливочных" всё нормально с финансами

Реал не планирует сокращать зарплатную ведомость клуба
Новина українською

"Реал" не планирует сокращать зарплатный фонд команды, несмотря на финансовые потери в связи с коронавирусом, сообщает AS.

В настоящий момент королевский клуб тратит на зарплаты игрокам первой команды 283 миллиона евро в год. Доходы клуба полностью перекрывают эти расходы даже в нынешних условиях, поэтому в клубе пока не думают о таких кардинальных мерах, как сокращение зарплат.

Куда менее здоровое финансовое положение в этом плане у "Барселоны". Их зарплатная ведомость самая большая для спортивных команд в мире – 427 миллиона евро за сезон. Отсюда и жесткая необходимость урезать расходы, что и повлекло конфликт команды и руководства клуба по поводу сокращения зарплатной ведомости.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) коронавирус
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