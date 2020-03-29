Реал не планирует сокращать зарплатную ведомость клуба

"Реал" не планирует сокращать зарплатный фонд команды, несмотря на финансовые потери в связи с коронавирусом, сообщает AS.

В настоящий момент королевский клуб тратит на зарплаты игрокам первой команды 283 миллиона евро в год. Доходы клуба полностью перекрывают эти расходы даже в нынешних условиях, поэтому в клубе пока не думают о таких кардинальных мерах, как сокращение зарплат.

Куда менее здоровое финансовое положение в этом плане у "Барселоны". Их зарплатная ведомость самая большая для спортивных команд в мире – 427 миллиона евро за сезон. Отсюда и жесткая необходимость урезать расходы, что и повлекло конфликт команды и руководства клуба по поводу сокращения зарплатной ведомости.