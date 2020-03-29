Испания
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Реал определился с преемником для Каземиро
Интерес "сливочных" к Эдуардо Камавинге растёт
"Реал" заинтересован в трансфере полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга, сообщает Marca.
Мадридцы планируют подписать 17-летнего хавбека в летнее трансферное окно. В "Реале" его считают кандидатом на замену Казимиро в будущем. Потенциальная сделка оценивается в 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что игроком также интересуется "Ливерпуль".
Несмотря на юный возраст, Камавинга провёл 36 матчей за "Ренн" в нынешнем сезоне, отметившись голом и двумя результативными передачами.
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