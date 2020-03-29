  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал определился с преемником для Каземиро
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал определился с преемником для Каземиро

Испания
(1 голосов)

Интерес "сливочных" к Эдуардо Камавинге растёт

Реал определился с преемником для Каземиро
Новина українською

"Реал" заинтересован в трансфере полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга, сообщает Marca.

Мадридцы планируют подписать 17-летнего хавбека в летнее трансферное окно. В "Реале" его считают кандидатом на замену Казимиро в будущем. Потенциальная сделка оценивается в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется "Ливерпуль".

Несмотря на юный возраст, Камавинга провёл 36 матчей за "Ренн" в нынешнем сезоне, отметившись голом и двумя результативными передачами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...