Реал определился с преемником для Каземиро

"Реал" заинтересован в трансфере полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга, сообщает Marca.

Мадридцы планируют подписать 17-летнего хавбека в летнее трансферное окно. В "Реале" его считают кандидатом на замену Казимиро в будущем. Потенциальная сделка оценивается в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется "Ливерпуль".

Несмотря на юный возраст, Камавинга провёл 36 матчей за "Ренн" в нынешнем сезоне, отметившись голом и двумя результативными передачами.