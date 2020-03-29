Сетьен сохранит свою должность в Барселоне на следующий сезон

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен сохранит свою должность на следующий сезон, сообщает AS.

По информации источника, клуб отказался от вариантов с приглашением экс-капитана "Барсы" Хави, возглавляющего катарский "Аль-Садд", и главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана.

Из-за переноса Евро на 2021 год вариант с Куманом отпал сам собой, а с Хави у руководства клуба возникли разногласия из-за ряда требований экс-игрока "блаугранас".

Срок действующего соглашения между Сетьеном и "Барселоной" истекает в 2022 году, однако, по условиям контракта, оно может быть расторгнуто решением нового президента "Барсы", выборы которого пройдут в июне 2021-го.