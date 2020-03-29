Испания
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As внес в ТОП разочарований Ла Лиги этого сезона Де Йонга, Йовича и Фелиша
Примечательно, что испанское издание не включило Эдена Азара
Испанский As опубликовал свой ТОП разочарований Ла Лиги сезона 2019/2020. Примечательно, что вингера "Реала" издание в этот список не внесло. (Уточним, As базируется в Мадриде).
Вашему вниманию список разочарований этого сезона испанского первенства:
- Хавбек Френки де Йонг ("Барселона") - голландец перешел в "Барсу" из "Аякса" за 75 миллионов евро.
- Вингер Жоау Феликс ("Атлетико") - трансфер португальца из "Бенфики" обошелся "матрасникам" в 126 миллионов евро.
- Форвард Лука Йович ("Реал") - "сливочные" купили серба у "Айнтрахта" за 60 млн евро.
- Нападающий Борха Иглесиас ("Бетис") - таранного форварда "Бетис" приобрел" у "Эспаньола" за 28 млн евро.
- Центральный защитник Марио Эрмосо ("Атлетико") - мадридцы выкупили центрбека у того же "Эспаньола" за 25 млн евро.
- Атакующий полузащитник Рони Лопеш ("Севилья") - спортивный директор Мончи лично настоял на трансфере молодого португальца за 25 млн евро у "Монако".
- Защитник Фернандо Калеро ("Эспаньол") - клуб взял игрока за 8 млн евро из "Вальядолида"
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Источник:As
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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
29.03.2020 в 17:59
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MES QUE UN CLUB
29.03.2020 в 17:56
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