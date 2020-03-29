  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. As внес в ТОП разочарований Ла Лиги этого сезона Де Йонга, Йовича и Фелиша
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

As внес в ТОП разочарований Ла Лиги этого сезона Де Йонга, Йовича и Фелиша

Испания
(1 голосов)

Примечательно, что испанское издание не включило Эдена Азара

As внес в ТОП разочарований Ла Лиги этого сезона Де Йонга, Йовича и Фелиша
Новина українською

Испанский As опубликовал свой ТОП разочарований Ла Лиги сезона 2019/2020. Примечательно, что вингера "Реала" издание в этот список не внесло. (Уточним, As базируется в Мадриде).

Вашему вниманию список разочарований этого сезона испанского первенства:

  • Хавбек Френки де Йонг ("Барселона") - голландец перешел в "Барсу" из "Аякса" за 75 миллионов евро.
  • Вингер Жоау Феликс ("Атлетико") - трансфер португальца из "Бенфики" обошелся "матрасникам" в 126 миллионов евро.
  • Форвард Лука Йович ("Реал") - "сливочные" купили серба у "Айнтрахта" за 60 млн евро.
  • Нападающий Борха Иглесиас ("Бетис") - таранного форварда "Бетис" приобрел" у "Эспаньола" за 28 млн евро.
  • Центральный защитник Марио Эрмосо ("Атлетико") - мадридцы выкупили центрбека у того же "Эспаньола" за 25 млн евро.
  • Атакующий полузащитник Рони Лопеш ("Севилья") - спортивный директор Мончи лично настоял на трансфере молодого португальца за 25 млн евро у "Монако".
  • Защитник Фернандо Калеро ("Эспаньол") - клуб взял игрока за 8 млн евро из "Вальядолида"
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эден Азар Марио Эрмосо Френки де Йонг Рони Лопеш Борха Иглесиас Лука Йович Фернандо Калеро Жоау Фелиш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
As
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
29.03.2020 в 17:59
Азар тут 100% повинен бути.
Ответить
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
29.03.2020 в 17:56
Непонятно, что в списке делает Борха Иглесиас? Если команда болтается внизу турнирной таблицы, так он крайний. В Барсе пока не будет настоящего тренера, все трансферы будут разочарование,.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...