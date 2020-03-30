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Вопрос упирается в возраст: Рамос не может договориться с Реалом о новом контракте

Испания
(1 голосов)

Сегодня Серхио исполняется 34 года. Поздравляем!

Вопрос упирается в возраст: Рамос не может договориться с Реалом о новом контракте
Новина українською

У капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса могут возникнуть проблемы с заключением нового трудового договора с "королевским клубом". Текущее соглашение между защитником и "сливочными" истекает в июне 2021 года, как отмечает AS.

По информации источника, Рамос планирует продлить контракт на 2 года, в то время как "Реал" готов предложить лишь однолетнее соглашение своему ветерану. Отмечается, что клуб пока заморозил переговоры по поводу обновления условий из-за коронавируса. К слову, общественности известно о не самых хороших отношениях между агентом Серхио и президентом клуба Флорентино Пересом.

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Сегодня, 30 марта, защитник празднует свой День рождения – ему исполняется 34 года. Рамос присоединился к "меренгам" в 2005 году, до этого он выступал в "Севилье".

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
30.03.2020 в 09:45
мадридская помойка во всей красе. достаточно вспомнить, как помойка обошлась с Касильисом
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Инспектор ( )
30.03.2020 в 10:04
Время приходит для всех уходить, никуда не денешься. А уходить не хочет НИКТО
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