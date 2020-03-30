Вопрос упирается в возраст: Рамос не может договориться с Реалом о новом контракте

У капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса могут возникнуть проблемы с заключением нового трудового договора с "королевским клубом". Текущее соглашение между защитником и "сливочными" истекает в июне 2021 года, как отмечает AS.

Sergio Ramos turns 34 today amid an uncertain future at Real Madridhttps://t.co/4JDu4dMUgj pic.twitter.com/r7wxlsVSPc — AS English (@English_AS) March 30, 2020

По информации источника, Рамос планирует продлить контракт на 2 года, в то время как "Реал" готов предложить лишь однолетнее соглашение своему ветерану. Отмечается, что клуб пока заморозил переговоры по поводу обновления условий из-за коронавируса. К слову, общественности известно о не самых хороших отношениях между агентом Серхио и президентом клуба Флорентино Пересом.

Сегодня, 30 марта, защитник празднует свой День рождения – ему исполняется 34 года. Рамос присоединился к "меренгам" в 2005 году, до этого он выступал в "Севилье".