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Энрике: Я не мог объяснять Месси, как вести мяч, отдавать передачи и бить, ведь он – мастер в этом

Испания
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Аргентинец и сам может научить Луиса

Энрике: Я не мог объяснять Месси, как вести мяч, отдавать передачи и бить, ведь он – мастер в этом
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Экс-тренер каталонской "Барселоны" Луис Энрике рассказал о совместной работе с аргентинским форвардом команды Лионелем Месси. Цитирует специалиста твиттер сборной Испании.

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"Каково это – тренировать Месси? Всего понемногу. Я не мог объяснять ему, как вести мяч, отдавать передачи и бить. Он уже мастер в этом и точно не нуждается в советах по этим вопросам".

"Тем не менее, моменты, связанные с системой, более общие тактические вещи – мы старались до него доносить. Как оказывать давление, где мяч нужен команде, какие зоны он должен занимать, пытаясь получить снаряд – все это Лео отрабатывал".

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В статье: Лионель Месси Барселона Луис Энрике
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SeFutbol

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