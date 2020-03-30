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Энрике: Я не мог объяснять Месси, как вести мяч, отдавать передачи и бить, ведь он – мастер в этом
Аргентинец и сам может научить Луиса
Экс-тренер каталонской "Барселоны" Луис Энрике рассказал о совместной работе с аргентинским форвардом команды Лионелем Месси. Цитирует специалиста твиттер сборной Испании.
"Каково это – тренировать Месси? Всего понемногу. Я не мог объяснять ему, как вести мяч, отдавать передачи и бить. Он уже мастер в этом и точно не нуждается в советах по этим вопросам".
"Тем не менее, моменты, связанные с системой, более общие тактические вещи – мы старались до него доносить. Как оказывать давление, где мяч нужен команде, какие зоны он должен занимать, пытаясь получить снаряд – все это Лео отрабатывал".
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