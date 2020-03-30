Энрике: Я не мог объяснять Месси, как вести мяч, отдавать передачи и бить, ведь он – мастер в этом

Экс-тренер каталонской "Барселоны" Луис Энрике рассказал о совместной работе с аргентинским форвардом команды Лионелем Месси. Цитирует специалиста твиттер сборной Испании.

"Каково это – тренировать Месси? Всего понемногу. Я не мог объяснять ему, как вести мяч, отдавать передачи и бить. Он уже мастер в этом и точно не нуждается в советах по этим вопросам".