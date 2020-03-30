  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Marca: Барселона потеряет 100 млн евро из-за коронавируса
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Marca: Барселона потеряет 100 млн евро из-за коронавируса

Испания
(1 голосов)

Потери хотят отбить на зарплатах футболистов

Marca: Барселона потеряет 100 млн евро из-за коронавируса
Новина українською

Ряд клубов испытывает финансовые трудности из-за отсутствия матчей: стало известно, что для каталонцев потери составят 10% от бюджета на сезон. Сумма складывается из доходов с продажи билетов на матчи, прав на телетрансляции, призовых от Ла Лиги и Лиги чемпионов, продажи футболок и доходов от клубного музея плюс академий по всему миру.

Читайте такжеСетьен сохранит свою должность в Барселоне на следующий сезон

По информации издания Marca, клуб работает над схемой, которая позволит временно приостановить контракты футболистов и, таким образом, возместить потери в размере 100 миллионов евро. Ранее руководство обратилось к команде с просьбой согласиться на временное сокращение зарплаты до 30%, но часть игроков отказалась от инициативы.

Только за один матч "Барселона" зарабатывает на билетах около 3 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.03.2020 в 11:51
"Мундо Депортиво": Реал Мадрид потеряет 200 миллионов евро из-за коронавируса.
Ответить
+1
-1
Algrab (Костопiль)
30.03.2020 в 12:27
Хто більше? Але ти ж і дурне, оленю...
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...