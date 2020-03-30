Marca: Барселона потеряет 100 млн евро из-за коронавируса

Ряд клубов испытывает финансовые трудности из-за отсутствия матчей: стало известно, что для каталонцев потери составят 10% от бюджета на сезон. Сумма складывается из доходов с продажи билетов на матчи, прав на телетрансляции, призовых от Ла Лиги и Лиги чемпионов, продажи футболок и доходов от клубного музея плюс академий по всему миру.

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По информации издания Marca, клуб работает над схемой, которая позволит временно приостановить контракты футболистов и, таким образом, возместить потери в размере 100 миллионов евро. Ранее руководство обратилось к команде с просьбой согласиться на временное сокращение зарплаты до 30%, но часть игроков отказалась от инициативы.

Только за один матч "Барселона" зарабатывает на билетах около 3 миллионов евро.