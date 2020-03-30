Кроос повторил свой сухой лист в рамках челленджа #StayAtHome

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос, находясь на карантине в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, повторил свой гол из январского матча за Суперкубок Испании с "Валенсией" (3:1).

Тогда немецкий хавбек открыл счет прямым ударом с углового. Такой выстрел называют "сухим листом".

"Королевский клуб" опубликовал ролик с участием Крооса, который в рамках челленджа #StayAtHome забивает аналогичным образом в детские ворота маленьким мячом.