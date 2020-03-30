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Кроос повторил свой сухой лист в рамках челленджа #StayAtHome

Испания
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Хорошо, что не туалетной бумагой…

Кроос повторил свой сухой лист в рамках челленджа #StayAtHome
Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос, находясь на карантине в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, повторил свой гол из январского матча за Суперкубок Испании с "Валенсией" (3:1).

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Тогда немецкий хавбек открыл счет прямым ударом с углового. Такой выстрел называют "сухим листом".

"Королевский клуб" опубликовал ролик с участием Крооса, который в рамках челленджа #StayAtHome забивает аналогичным образом в детские ворота маленьким мячом.

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В статье: Тони Кроос Реал (Мадрид) #StayAtHome
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