Тер Штеген старается придерживаться вегетарианства во время пандемии COVID-19

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген рассказал о том, что не является поклонником диет, но настаивает на правильном балансе питания в условиях карантина. Цитирует 27-летнего немецкого вратаря DAZN.

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"Я не большой поклонник диет, но стараюсь находить правильный баланс. Все футболисты понимают, что полезно, а что нет. Здоровая пища – это свежие овощи и фрукты, но нужно быть осторожным с сахаром. У нас нет запретов и строгих предписаний, просто я сейчас стараюсь придерживаться вегетарианства".