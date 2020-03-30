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Тер Штеген старается придерживаться вегетарианства во время пандемии COVID-19

Испания
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Марку-Андре не нужны лишние килограммы

Тер Штеген старается придерживаться вегетарианства во время пандемии COVID-19
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Голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген рассказал о том, что не является поклонником диет, но настаивает на правильном балансе питания в условиях карантина. Цитирует 27-летнего немецкого вратаря DAZN.

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"Я не большой поклонник диет, но стараюсь находить правильный баланс. Все футболисты понимают, что полезно, а что нет. Здоровая пища – это свежие овощи и фрукты, но нужно быть осторожным с сахаром. У нас нет запретов и строгих предписаний, просто я сейчас стараюсь придерживаться вегетарианства".

"Я работаю с фитнес-приложением на смартфоне, чтобы поддерживать свои физические кондиции – каждый день выполняю различные упражнения. Также переделываю домашние дела, много времени провожу с семьей".

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген коронавирус
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Источник:
Goal.com

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