Игроки Барселоны согласились на 70% снижение зарплат

Лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси сообщил о снижении зарплат игроков на 70% - на время действия чрезвычайного положения в Испании в связи с коронавирусом Covid-19.

Таким образом игроки помогут клубу рассчитаться с работниками.

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Месси от имени игроков "Барселоны" выразил возмущение по поводу слухов, мол футболисты категорически отказываются от снижения зарплат.