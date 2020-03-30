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Игроки Барселоны согласились на 70% снижение зарплат
Чтобы клуб легче пережил чрезвычайное положение
Лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси сообщил о снижении зарплат игроков на 70% - на время действия чрезвычайного положения в Испании в связи с коронавирусом Covid-19.
Таким образом игроки помогут клубу рассчитаться с работниками.
Месси от имени игроков "Барселоны" выразил возмущение по поводу слухов, мол футболисты категорически отказываются от снижения зарплат.
Не перестает удивлять то, что внутри клуба были те, кто пытался положить нас под удар и оказывал на игроков давление.
На самом деле, если и договоренность с клубом была отложена на несколько дней, то чисто по той причине, что мы искали формулу, которая поможет клубу и его работникам в эти трудные времена.
Если мы до сих пор не говорили, то это только потому, что для нас приоритетом является решение, которое реально поможет клубу, а также тем, кто больше всего пострадал в этой ситуации.