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Игроки Барселоны согласились на 70% снижение зарплат

Испания
(1 голосов)

Чтобы клуб легче пережил чрезвычайное положение

Игроки Барселоны согласились на 70% снижение зарплат
Новина українською

Лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси сообщил о снижении зарплат игроков на 70% - на время действия чрезвычайного положения в Испании в связи с коронавирусом Covid-19.

Таким образом игроки помогут клубу рассчитаться с работниками.

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Месси от имени игроков "Барселоны" выразил возмущение по поводу слухов, мол футболисты категорически отказываются от снижения зарплат.

Не перестает удивлять то, что внутри клуба были те, кто пытался положить нас под удар и оказывал на игроков давление.

На самом деле, если и договоренность с клубом была отложена на несколько дней, то чисто по той причине, что мы искали формулу, которая поможет клубу и его работникам в эти трудные времена.

Если мы до сих пор не говорили, то это только потому, что для нас приоритетом является решение, которое реально поможет клубу, а также тем, кто больше всего пострадал в этой ситуации.

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В статье: Лионель Месси Барселона зарплата коронавирус
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Комментарии (13)
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Red_Cat (Салоники)
30.03.2020 в 16:26
Барселона - чемпион Испании сезона 2019-2020
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Dimka26 (Чернигов)
30.03.2020 в 16:28
а тебе лично такое вот чемпионство нужно, вот честно?
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PiterCantrope (Франківськ)
30.03.2020 в 16:26
Зараз напевно вже всі гравці і клуби будуть казати, що вони йдуть на зниження зарплати, навіть якщо насправді цього не буде. Щоб не псувати собі імідж. Хто там знає знизять насправді, чи ні. Може деяким з цих клубів і не треба знижувати зарплату, бо у них хороше фінансове положення. Але будуть робити офіційні заяви, що гравці пішли на зниження. Щоб обивателі жовчю не обливались.
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Red_Cat (Салоники)
30.03.2020 в 16:25
считайте СВОИ, а не чужие деньги, нищеброды совковые.
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okolegko (Київ)
30.03.2020 в 16:18
Доки півень не клюне...
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0
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Spokoyno (Киев)
30.03.2020 в 15:49
Ну як завжди... Спочатку пишемо трактат про шкідливість вживання солі і продаєте багатотисячним тиражем, а потім пишете, що без солі прожити не можливо і знов продаєте свої опуси... РЕАЛьно де ті правдолюби, які тут обсирались від люті на жадобу гравців Барселони. Чи знов і ця новина визве в них діарею Перший д... вже з'явився.
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+3
0
Dimka26 (Чернигов)
30.03.2020 в 16:02
а что им еще оставалось делать, как не идти на понижение ? И так тянули до самого конца. По комментарию Месси.. то вообще удивляет его тон. Он что, финансовый директор, чтобы разбираться какое для клуба должно быть оптимально решение, чтобы разрабатывать формулы для помощи клуба и его работникам? не много он уже на себе берет? скоро развалят Барсу окончательно с таким подходом.
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+1
-3
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Red_Cat (Салоники)
30.03.2020 в 16:23
герой ватника Бодрова в фильме Брат-2 тоже произносил нечто подобное: "Скоро вашей Америке кердык". и что?
0
0
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MES QUE UN CLUB
30.03.2020 в 16:03
Spokoyno (Киев) Дядьку, им что не пиши, всё равно не так будет. Го*но никогда не будет приятно пахнуть.)
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+2
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Loader (Днепр)
30.03.2020 в 16:08
Это точно.)) Сейчас стадо во главе с Костополем набежит и опять пятаками в земле будут рыться.
+1
0
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Red_Cat (Салоники)
30.03.2020 в 16:24
это стадо - редакционные мутанты.
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Dimka26 (Чернигов)
30.03.2020 в 15:46
Что-то Месси слишком директорские комментарии раздает. Для желания понизить зарплату - много разглагольствований не нужно.
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0
-3
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Loader (Днепр)
30.03.2020 в 16:05
Ну вы, парни, прикольные. Ну никак вам не угодить. Неделю ныли, какая Барса плохая, игроки жлобы, Месси, как всегда - козел и т.п. А оказалось, что все нормально и пыхтеть здесь было не о чем. И что теперь? Снова о Месси.))) И Месси высказался, как капитан команды. Капитаны всех клубов принимают участие в переговорах с руководством по всем вопросам, связанным с игроками. Пора бы уже вам остановиться и расслабиться.
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+1
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