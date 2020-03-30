Барселона готова продать левого защитника, чтобы пополнить бюджет

Каталонская "Барселона" строит планы на летнее трансферное окно. Руководство клуба планирует продать несколько игроков для пополнения бюджета.

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По данным Sport.es, может быть отпущен Хуниор Фирпо. Левый защитник, прибивший летом 2019-го года, так и не сумел пробиться в основу команды.

Сейчас на его счету 12 матчей. Порталом Transfermarkt он оценивается в 25 миллионов. Продажа Фирпо позволит "Барселоне" накопить денег для покупки Лаутаро Мартинеса из "Интера".

Ранее сообщалось, что каталонцы, из-за вспышки коронавируса, могут потерять порядка ста миллионов евро.