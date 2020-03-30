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Асенсио полностью восстановился после травмы - он не провел ни одного матча в сезоне

Испания
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Тяжелый период в карьере испанца

Асенсио полностью восстановился после травмы - он не провел ни одного матча в сезоне
UA-Футбол
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Марко Асенсио получил серьезную травму еще в августе этого года. С того времени он так и не выходил на футбольное поле.

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Как сообщает AS, полузащитник полностью восстановился после повреждения. Теперь он готов тренироваться в основной группе.

Асенсио - один из любимых игроков Зидана. Под руководством француза он совершил серьезный скачок. На данный момент его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Отметим, что сейчас неизвестно, когда именно Марко сыграет в официальных матчах. Матчи национальных чемпионатов остановлены из-за коронавируса.

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В статье: Реал (Мадрид) Марко Асенсио
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