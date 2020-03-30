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"Гризманн - козел отпущения в Барселоне". Экс-тренер француза встал на сторону игрока

Испания
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Француз действительно так и не сумел найти себя на новом месте

"Гризманн - козел отпущения в Барселоне". Экс-тренер француза встал на сторону игрока
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Экс-тренер "Реал Сосьедада" Мартин Ласарте, который успел поработать с Гризманном, высказал свое мнение о переходе француза в "Барселону".

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"Гризманн - козел отпущения в "Барсе". Сейчас он грустит и ему следует найти другой вариант. За Гризманна отдали много денег, но уже сейчас его будущее в клубе под вопросом.

Все, кто его знают, скажут, что большая часть его игры зависит от радости, от его настроения. Я вижу, что сейчас ему грустно и он не счастлив", - приводит слова наставника Sport.es.

Ранее сообщалось, что Гризманн может стать часть сделки по возвращению в "Барселону" Неймара.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона Мартин Ласарте
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