"Гризманн - козел отпущения в Барселоне". Экс-тренер француза встал на сторону игрока

Экс-тренер "Реал Сосьедада" Мартин Ласарте, который успел поработать с Гризманном, высказал свое мнение о переходе француза в "Барселону".

"Гризманн - козел отпущения в "Барсе". Сейчас он грустит и ему следует найти другой вариант. За Гризманна отдали много денег, но уже сейчас его будущее в клубе под вопросом.

Все, кто его знают, скажут, что большая часть его игры зависит от радости, от его настроения. Я вижу, что сейчас ему грустно и он не счастлив", - приводит слова наставника Sport.es.

Ранее сообщалось, что Гризманн может стать часть сделки по возвращению в "Барселону" Неймара.