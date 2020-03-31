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Французское издание L'Equipe поместило Месси на обложку в образе Че Гевары
Намек на величину авторитета
Известное французское издание L'Equipe разместило на обложке нового выпуска 32-летнего аргентинского капитана "Барселоны" Лионеля Месси в образе революционера Эрнесто Че Гевары.
Данная параллель демонстрирует авторитет и силу Месси в принятии решений в раздевалке каталонского клуба, что и подтверждает подпись к обложке: "Лионель Месси. Барселонский Че".
Lionel Messi en une du journal L'Équipe ce mardi 31 mars.— L'ÉQUIPE (@lequipe) March 30, 2020
Le journal > https://t.co/fmp0BE5oAx pic.twitter.com/h2t7RHECyZ
Ранее аргентинец сообщил, что футболисты первой команды откажутся от 70% зарплаты, чтобы помочь клубу в непростое время пандемии коронавируса. Он и его одноклубники переведут деньги работникам "Барселоны", чтобы они смогли получить свою зарплату в полном объеме.
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