Известное французское издание L'Equipe разместило на обложке нового выпуска 32-летнего аргентинского капитана "Барселоны" Лионеля Месси в образе революционера Эрнесто Че Гевары.

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Данная параллель демонстрирует авторитет и силу Месси в принятии решений в раздевалке каталонского клуба, что и подтверждает подпись к обложке: "Лионель Месси. Барселонский Че".

Lionel Messi en une du journal L'Équipe ce mardi 31 mars.



Le journal > https://t.co/fmp0BE5oAx pic.twitter.com/h2t7RHECyZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 30, 2020

Ранее аргентинец сообщил, что футболисты первой команды откажутся от 70% зарплаты, чтобы помочь клубу в непростое время пандемии коронавируса. Он и его одноклубники переведут деньги работникам "Барселоны", чтобы они смогли получить свою зарплату в полном объеме.