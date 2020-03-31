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Французское издание L'Equipe поместило Месси на обложку в образе Че Гевары

Испания
(2 голосов)

Намек на величину авторитета

Французское издание L'Equipe поместило Месси на обложку в образе Че Гевары
Новина українською

Известное французское издание L'Equipe разместило на обложке нового выпуска 32-летнего аргентинского капитана "Барселоны" Лионеля Месси в образе революционера Эрнесто Че Гевары.

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Данная параллель демонстрирует авторитет и силу Месси в принятии решений в раздевалке каталонского клуба, что и подтверждает подпись к обложке: "Лионель Месси. Барселонский Че".

Ранее аргентинец сообщил, что футболисты первой команды откажутся от 70% зарплаты, чтобы помочь клубу в непростое время пандемии коронавируса. Он и его одноклубники переведут деньги работникам "Барселоны", чтобы они смогли получить свою зарплату в полном объеме.

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В статье: Лионель Месси Барселона L'Equipe
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Комментарии (4)
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Vantala (Kharkiv)
31.03.2020 в 10:46
Вообще-то че гевара был бандитом и редкостным уродом. И закончил свою жизнь соответствующим образом. Сравнение так себе.
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
31.03.2020 в 10:54
Коммунячья скотина, Кубинский моторолла
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.03.2020 в 10:24
Че Гевара родился в Росарио. Как и Месси.
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0
-1
Червяк (Донецкая)
31.03.2020 в 09:29
Вообще-то Че- аргентинец, как и Месси.
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0
-1

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