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Бартомеу: Месси с первого же дня говорил о том, что игрокам Барселоны нужно понизить зарплаты
Босс прокомментировал решения по окладам
Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал журналистам о том, что Лионель Месси, оказывается, сразу же согласился с понижением зарплат для игроков "Барселоны". Цитирует Бартомеу AS.
"Месси с первого же дня говорил о том, что игрокам клуба нужно понизить зарплаты. Это предложение пришло от капитанов команд "Барселоны" разных возрастов. Их жест демонстрирует преданность. Наверняка футболисты были разочарованы новостями в прессе. Тем не менее, переговоры проводились за закрытыми дверями и подробностями мало кто владел".
????️ Barca president Bartomeu insists Messi was on board for player wage cuts:— Goal (@goal) March 31, 2020
"Messi told me from day one that this reduction had to be made.
"This proposal came from the captains. It is a gesture that demonstrates their commitment to the club." pic.twitter.com/imYdQGLCxh
Реакция общественности на вчерашнее принятое решение в стенах испанского гранда – исключительно позитивная. Экс-форвард команды Самюэль Это'О отметился в комментариях под публикацией Месси в Instagram: "Как здорово, Лео. Браво всей команде".
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