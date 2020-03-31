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Бартомеу: Месси с первого же дня говорил о том, что игрокам Барселоны нужно понизить зарплаты

Испания
(4 голосов)

Босс прокомментировал решения по окладам

Бартомеу: Месси с первого же дня говорил о том, что игрокам Барселоны нужно понизить зарплаты
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Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал журналистам о том, что Лионель Месси, оказывается, сразу же согласился с понижением зарплат для игроков "Барселоны". Цитирует Бартомеу AS.

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"Месси с первого же дня говорил о том, что игрокам клуба нужно понизить зарплаты. Это предложение пришло от капитанов команд "Барселоны" разных возрастов. Их жест демонстрирует преданность. Наверняка футболисты были разочарованы новостями в прессе. Тем не менее, переговоры проводились за закрытыми дверями и подробностями мало кто владел".

Реакция общественности на вчерашнее принятое решение в стенах испанского гранда – исключительно позитивная. Экс-форвард команды Самюэль Это'О отметился в комментариях под публикацией Месси в Instagram: "Как здорово, Лео. Браво всей команде".

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В статье: Лионель Месси Самуэль Это'О Барселона Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу коронавирус
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Комментарии (4)
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Инспектор ( )
31.03.2020 в 13:52
Боже ты наш! Великий Месси самый сознательный! Гений он всегда гений
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+1
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
31.03.2020 в 12:55
Вот ето поворот!виявляється, що керівництво Барси навіть і гадки не мало знижувати зпініціатором цього всього став вєлікій Мессі, котрий на карантині відкрив у себе нефігові навички фінансіста-економіста та продумав всі аспекти і формули, як не довести контолонську каманду до повного зубожінняp. s. Бартомеу вже вкотре відмазує хитрого карліка від лінчування його громадськістю. Так було під час перепетій з підписанням нового контракту, потім в конфлікті з Абідалем, а зараз тут, коли суспільство зловило малого за пердак
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+2
-1
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Барселинис (землянин)
31.03.2020 в 14:15
А ну геть свої волохаті лапи від Мессі, троляка.
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0
-3
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ВітяДобрий ніч (Київ)
31.03.2020 в 14:49
А вірні поклонніки Мессі навіть й не помітили, що карлік в своєму інтерв'ю їх поімав
+2
0

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