Бартомеу: Месси с первого же дня говорил о том, что игрокам Барселоны нужно понизить зарплаты

Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал журналистам о том, что Лионель Месси, оказывается, сразу же согласился с понижением зарплат для игроков "Барселоны". Цитирует Бартомеу AS.

????️ Barca president Bartomeu insists Messi was on board for player wage cuts:



"Messi told me from day one that this reduction had to be made.



"This proposal came from the captains. It is a gesture that demonstrates their commitment to the club." pic.twitter.com/imYdQGLCxh