Бартомеу: Месси с первого же дня говорил о том, что игрокам Барселоны нужно понизить зарплаты

Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал журналистам о том, что Лионель Месси, оказывается, сразу же согласился с понижением зарплат для игроков "Барселоны". Цитирует Бартомеу AS.

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"Месси с первого же дня говорил о том, что игрокам клуба нужно понизить зарплаты. Это предложение пришло от капитанов команд "Барселоны" разных возрастов. Их жест демонстрирует преданность. Наверняка футболисты были разочарованы новостями в прессе. Тем не менее, переговоры проводились за закрытыми дверями и подробностями мало кто владел".

????️ Barca president Bartomeu insists Messi was on board for player wage cuts:



"Messi told me from day one that this reduction had to be made.



"This proposal came from the captains. It is a gesture that demonstrates their commitment to the club." pic.twitter.com/imYdQGLCxh — Goal (@goal) March 31, 2020

Реакция общественности на вчерашнее принятое решение в стенах испанского гранда – исключительно позитивная. Экс-форвард команды Самюэль Это'О отметился в комментариях под публикацией Месси в Instagram: "Как здорово, Лео. Браво всей команде".