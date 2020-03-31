Лукас Васкес: Рамос - лучший в мире на своей позиции

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес высказал свое мнение о Криштиану Роналду и Серхио Рамосе, с которым он играл в составе "сливочных".

"Роналду всегда был и будет профессионалом. Он много требует от своих товарищей по команде и это помогало нам совершенствоваться. Мы приняли его уход из клуба, так как каждый игрок должен двигаться вперед.

Рамос? Это самый жесткий игрок, которого я когда-либо видел. Он лучший в мире на своей позиции. Он - пример настоящего капитана, который всегда ведет команду за собой", - цитирует Васкеса Marca.

Ранее сообщалось, что Лукас Васкес может летом покинуть "Реал".