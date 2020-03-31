  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лукас Васкес: Рамос - лучший в мире на своей позиции
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лукас Васкес: Рамос - лучший в мире на своей позиции

Испания
(1 голосов)

Даже не смотря на то, что в мире есть Ван Дейк

Лукас Васкес: Рамос - лучший в мире на своей позиции
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес высказал свое мнение о Криштиану Роналду и Серхио Рамосе, с которым он играл в составе "сливочных".

"Роналду всегда был и будет профессионалом. Он много требует от своих товарищей по команде и это помогало нам совершенствоваться. Мы приняли его уход из клуба, так как каждый игрок должен двигаться вперед.

Рамос? Это самый жесткий игрок, которого я когда-либо видел. Он лучший в мире на своей позиции. Он - пример настоящего капитана, который всегда ведет команду за собой", - цитирует Васкеса Marca.

Читайте такжеВаскес: Этот Реал выиграл три ЛЧ подряд, но все говорят, что команда ничего собой не представляет

Ранее сообщалось, что Лукас Васкес может летом покинуть "Реал".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Лукас Васкес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...