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Барселона может бесплатно подписать защитника ПСЖ

Испания
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В подобном случае, Фирпо точно будет продан

Барселона может бесплатно подписать защитника ПСЖ
UA-Футбол
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Лейвин Курзава, у которого текущим летом заканчивается контракт с "ПСЖ", может оказаться в Испании. Об этом передает Sport.es.

В его подписании заинтересовалась "Барселона". Каталонцы хотят бесплатно подписать сменщика для Альбы, особенно если будет продан Фирпо, как и сообщалось ранее.

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Ранее в трансфере Курзава был также заинтересован лондонский "Арсенал".

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В статье: Барселона Лейвин Курзава ПСЖ
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