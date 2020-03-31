Барселона может бесплатно подписать защитника ПСЖ

Лейвин Курзава, у которого текущим летом заканчивается контракт с "ПСЖ", может оказаться в Испании. Об этом передает Sport.es.

В его подписании заинтересовалась "Барселона". Каталонцы хотят бесплатно подписать сменщика для Альбы, особенно если будет продан Фирпо, как и сообщалось ранее.

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Ранее в трансфере Курзава был также заинтересован лондонский "Арсенал".