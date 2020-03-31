Испания
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Барселона может бесплатно подписать защитника ПСЖ
В подобном случае, Фирпо точно будет продан
Лейвин Курзава, у которого текущим летом заканчивается контракт с "ПСЖ", может оказаться в Испании. Об этом передает Sport.es.
В его подписании заинтересовалась "Барселона". Каталонцы хотят бесплатно подписать сменщика для Альбы, особенно если будет продан Фирпо, как и сообщалось ранее.
Ранее в трансфере Курзава был также заинтересован лондонский "Арсенал".
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