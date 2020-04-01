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AS: Зидан инициирует продажу полузащитника, чтобы подготовить место для восходящей звезды

Испания
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AS: Зидан инициирует продажу полузащитника, чтобы подготовить место для восходящей звезды
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Мадридский "Реал" принял окончательное решение по поводу колумбийского полузащитника команды Хамеса Родригеса. Издание AS сообщает, что исполнитель покинет столицу Испании уже в ближайшее трансферное окно.

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По информации источника, главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан окончательно разочаровался в Хамесе и больше не рассчитывает на него. Французский специалист готов лично инициировать его продажу в другой европейский клуб.

Контракт Хамеса Родригеса с "Реалом" истекает летом 2021 года. Трансфер футболиста позволит Зидану подготовить место в команде для талантливого Мартина Эдегора. Также данный шаг разгрузит и без того перегруженную зарплатную ведомость клуба.

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В статье: Зинедин Зидан Хамес Родригес Реал (Мадрид) Мартин Эдегор
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