Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
AS: Зидан инициирует продажу полузащитника, чтобы подготовить место для восходящей звезды
Скажите, как его зовут…
Мадридский "Реал" принял окончательное решение по поводу колумбийского полузащитника команды Хамеса Родригеса. Издание AS сообщает, что исполнитель покинет столицу Испании уже в ближайшее трансферное окно.
По информации источника, главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан окончательно разочаровался в Хамесе и больше не рассчитывает на него. Французский специалист готов лично инициировать его продажу в другой европейский клуб.
Контракт Хамеса Родригеса с "Реалом" истекает летом 2021 года. Трансфер футболиста позволит Зидану подготовить место в команде для талантливого Мартина Эдегора. Также данный шаг разгрузит и без того перегруженную зарплатную ведомость клуба.