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Реал нашел замену Марсело в Баварии

Испания
(1 голосов)

Игрок в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку

Реал нашел замену Марсело в Баварии
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Защитник "Реала" Марсело близок к уходу из мадридского клуба.

По данным Le10sport, защитник "Баварии" Давид Алаба может перебраться в "Реал", если Марсело покинет столицу Испании. На бразильца претендует "Ювентус".

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в приобретении Алабы, у которого контракт с "Баварией" истекает следующим летом.

В текущем сезоне Бундеслиги 27-летний Алаба в составе "Баварии" провел 20 матчей и забил 1 мяч.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид)
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