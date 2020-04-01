Испания
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Реал нашел замену Марсело в Баварии
Игрок в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку
Защитник "Реала" Марсело близок к уходу из мадридского клуба.
По данным Le10sport, защитник "Баварии" Давид Алаба может перебраться в "Реал", если Марсело покинет столицу Испании. На бразильца претендует "Ювентус".
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в приобретении Алабы, у которого контракт с "Баварией" истекает следующим летом.
В текущем сезоне Бундеслиги 27-летний Алаба в составе "Баварии" провел 20 матчей и забил 1 мяч.
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