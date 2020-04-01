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Все игроки Валенсии сдали отрицательный тест на коронавирус - в клубе было 10 зараженных

Испания
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Действительно хорошая новость

Все игроки Валенсии сдали отрицательный тест на коронавирус - в клубе было 10 зараженных
UA-Футбол
Новина українською

Испанская "Валенсия" идет на поправку. Об этом передает портал Marca.

Ранее в клубе у 10 футболистов был диагностирован коронавирус. Однако уже сейчас все игроки сумели выздороветь. Об этом свидетельствуют тесты, которые показывают негативный результат.

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Стоит напомнить, что наибольший урон клубу нанес матч Лиги Чемпионов против "Аталанты".

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В статье: Валенсия коронавирус
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