Испания
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Все игроки Валенсии сдали отрицательный тест на коронавирус - в клубе было 10 зараженных
Действительно хорошая новость
Испанская "Валенсия" идет на поправку. Об этом передает портал Marca.
Ранее в клубе у 10 футболистов был диагностирован коронавирус. Однако уже сейчас все игроки сумели выздороветь. Об этом свидетельствуют тесты, которые показывают негативный результат.
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Стоит напомнить, что наибольший урон клубу нанес матч Лиги Чемпионов против "Аталанты".
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