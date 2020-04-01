Испания
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Барселона готова заплатить за Неймара 50 миллионов и отдать Гризманна в ПСЖ
Дадут ли парижане согласие?
Как сообщает Sky Sports, каталонская "Барселона" приготовила план по возвращению Неймара.
Они будут готовы отпустить в "ПСЖ" Антуана Гризманна, а также доплатить 50 миллионов евро. Они уверенны, что французы захотят получать за Неймара в сумме 150 миллионов.
Также был подготовлен план Б. Если "ПСЖ" не даст согласие на обмен футболистами, они попытаются продать Гризманна в другой клуб, чтобы получить финансы на трансфер.
Помимо этого, каталонцы долгое время ведут охоту за Лаутаро Мартинесом.
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