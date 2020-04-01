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Еще один испанский клуб урезал зарплату футболистам

Испания
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Наверное, сейчас это вынужденная мера

Еще один испанский клуб урезал зарплату футболистам
UA-Футбол
Новина українською

Из-за вспышки коронавируса в мире многие футбольные чемпионаты были приостановленны. Клубы очень сильно страдают в финансовом плане.

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Как сообщает официальный сайт "Бетиса", клуб принял решение урезать игрокам зарплату на 15 процентов. Благодаря данному шагу все работники клуба сохранят работу.

Напомним, что другой испанский клуб, "Барселона", сократил игрокам зарплаты на 70 процентов.

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В статье: Бетис (Севилья) коронавирус
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