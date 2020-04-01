Еще один испанский клуб урезал зарплату футболистам

Из-за вспышки коронавируса в мире многие футбольные чемпионаты были приостановленны. Клубы очень сильно страдают в финансовом плане.

Читайте также СМИ: ФИФА попросит футболистов согласиться на временное снижение зарплат

Как сообщает официальный сайт "Бетиса", клуб принял решение урезать игрокам зарплату на 15 процентов. Благодаря данному шагу все работники клуба сохранят работу.

OFICIAL | Los jugadores, técnicos y ejecutivos del #RealBetis se reducen el salario para garantizar la viabilidad del Club y evitar un ERTE



https://t.co/DLr8foKGr6 pic.twitter.com/CZjmUUu8QI — Real Betis Balompié (En Casa) (@RealBetis) April 1, 2020

Напомним, что другой испанский клуб, "Барселона", сократил игрокам зарплаты на 70 процентов.