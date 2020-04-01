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Еще один испанский клуб урезал зарплату футболистам
Наверное, сейчас это вынужденная мера
Из-за вспышки коронавируса в мире многие футбольные чемпионаты были приостановленны. Клубы очень сильно страдают в финансовом плане.
Как сообщает официальный сайт "Бетиса", клуб принял решение урезать игрокам зарплату на 15 процентов. Благодаря данному шагу все работники клуба сохранят работу.
OFICIAL | Los jugadores, técnicos y ejecutivos del #RealBetis se reducen el salario para garantizar la viabilidad del Club y evitar un ERTE— Real Betis Balompié (En Casa) (@RealBetis) April 1, 2020
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Напомним, что другой испанский клуб, "Барселона", сократил игрокам зарплаты на 70 процентов.