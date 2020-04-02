В Испании разработали план возобновления чемпионата – если этого не случится, Ла Лига потеряет миллиард

Руководство Примеры разослало всем клубам корреспонденцию, где в общих чертах описан план по возобновлению матчей в первенстве. Он включает в себя 4 пункта, соблюдение которых позволит футболистам вернуться к работе, не ставя под угрозу свое здоровье и окружающих.

Хавьер Тебас считает, что командам нужно пройти 4 стадии: организация тренировочного процесса, проведение индивидуальных занятий, затем тренировки с 8 игроками в 3 отдельных группах и, наконец, полная командная тренировка. За 72 часа до возвращения Ла Лига готова провести тесты на COVID-19 для каждого футболиста, сообщает AS.

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В то же время, по информации Marca, руководство Примеры потеряет 957 миллионов евро, если сезон не будет завершен.