Стало известно, останется ли Модрич в Реале до конца контракта

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич принял решение продолжить выступать за клуб, как сообщает издание AS. 34-летний хорватский исполнитель намерен выступать за "сливочных" до истечения срока контракта, который рассчитан до лета 2021 года.

Модрич дал понять тренерскому штабу Зинедина Зидана, что он готов уступить место в составе другим игрокам, если почувствует, что больше не может выступать на высшем уровне.

Хорват перешел в мадридский "Реал" в 2012 году. До этого он выступал в лондонском "Тоттенхэме". Напомним, что Лука – обладатель Золотого мяча-2018.