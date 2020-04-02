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Стало известно, останется ли Модрич в Реале до конца контракта

Испания
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Любимый хорватский хавбек Зидана

Стало известно, останется ли Модрич в Реале до конца контракта
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Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич принял решение продолжить выступать за клуб, как сообщает издание AS. 34-летний хорватский исполнитель намерен выступать за "сливочных" до истечения срока контракта, который рассчитан до лета 2021 года.

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Модрич дал понять тренерскому штабу Зинедина Зидана, что он готов уступить место в составе другим игрокам, если почувствует, что больше не может выступать на высшем уровне.

Хорват перешел в мадридский "Реал" в 2012 году. До этого он выступал в лондонском "Тоттенхэме". Напомним, что Лука – обладатель Золотого мяча-2018.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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