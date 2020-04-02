Игроки и тренеры Атлетико согласились на снижение зарплат

Футболисты и тренерский штаб "Атлетико" согласились на сокращение зарплаты на время пандемии коронавируса.

В клубе применили процедуру ERTE (по ней компании могут увольнять сотрудников, отменять действие контрактов или урезать оплачиваемые рабочие часы – прим. Sports.ru).

Теперь футболисты и тренеры первой, второй и женской команд клуба будут получать на 70% меньше.

Эта мера позволит увеличить выплаты 430 сотрудникам "Атлетико", которых также затронет процедура ERTE.