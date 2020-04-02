Испания
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Барселона установила цену на Ракитича - Атлетико и Севилья борются за хорвата
Хорват все ближе к своему уходу из команды
Каталонская "Барселона" намерена расстаться с Иваном Ракитичем. Об этом передает Standard.
На данный момент, руководство клуба установило на него ценник в 20 миллионов евро. Однако, по информации источника, стоимость хорвата может быть еще сниженна.
Вероятно, что Ракитич не будет покидать пределы Испании. Главные претенденты на него - "Атлетико" и "Севилья". Миланский "Интер" больше не претендует на подписание полузащитника.
В текущем сезоне хорват успел провести 28 матчей.
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02.04.2020 в 18:26
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