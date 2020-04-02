Видаль: Сейчас все похоже на кошмар, который с каждым днем становится хуже

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль прокомментировал всю ситуация, которая сложилась в мире из-за коронавируса.

"Я всегда тренировался дважды в день. Раньше я делал это с клубом, но сейчас я занимаюсь дома. Сейчас нужно смотреть кино, разговаривать с детьми, а каждый день завершать тренировкой.

Сейчас все в мире очень непривычное. Непросто смотреть, как люди умирают каждый день. Это похоже на кошмар, который с каждым с днем становится все хуже. Нам нужно быть сильными и быть вместе настолько, насколько это возможно", - приводит его слова Mundo Deportivo.

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Ранее сообщалось, что сезон в Ла Лиге может быть закончен без зрителей на трибунах.