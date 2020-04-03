Никогда вместе: история дружбы Хаби Алонсо и Микеля Артеты

Концентрация футбольных талантов в Стране Басков всегда поражала. Чего стоит хотя бы феномен "Атлетика" из Бильбао, который ни разу в своей истории не вылетал из Примеры, хотя за него играют исключительно местные парни.

История Хаби Алонсо и Микеля Артеты - очередное подтверждение уникальности региона. Будущие звезды АПЛ выросли на одной улице в Сан-Себастьяне - буквально в трех метрах ходьбы друг от друга. Они были совершенно непохожи: Микель из простой семьи, весельчак, экстраверт и любитель посмеяться над чем угодно. Хаби - сын трехкратного чемпиона Испании Перико Алонсо; всегда собранный, серьезный и неразговорчивый. Тем не менее, футбол сделал их лучшими друзьями.

"Антигуоко" - клуб с окраины Сан-Себастьяна - малоизвестен за границей, но в Испании о нем отзываются с уважением. В разные годы там воспитали Арица Адуриса, Андони Ираолу, Юри Бершише. Но началось все с Алонсо и Артеты.

Располагаясь в центре полузащиты, они с детства уничтожали любого соперника, выигрывали массу турниров, в том числе и международных. Мечтой обоих парней было пробиться в старт местного "Реал Сосьедада", но этого не случилось. Когда ему было 15, Хаби Алонсо отправился по программе обмена в Ирландию, где учился и заодно подтягивал английский. Целый год он прожил в многодетной семье О’Брайанов, и с того времени вынес страсть к гэльскому футболу - весьма необычное увлечение для испанца. Когда же Хаби вернулся домой, то обнаружил, что его друг отбыл в "Барселону".

Артета не смог отказать клубу, где выступал его кумир Хосеп Гвардиола. Это не говоря уже про Фигу, Луиса Энрике, Роналдо, Клюйверта - "Барселона" конца 90-х могла свести с ума любого испанского мальчишку.

У Алонсо тоже были варианты в топ-клубах, но он остался верен изначальному плану и выбрал "Сосьедад". Так их дороги разошлись первый раз.

***

Казалось бы, играть за "Барселону" куда престижнее, чем за "Сосьедад", но на деле Артета никак не мог выбраться из молодежного состава, когда Хаби уже получил капитанскую повязку в основе басков.

Все началось с аренды в "Эйбар" летом 2000-го - обычное дело для молодого игрока. Но Алонсо настолько сильно отыграл следующие полгода, что "Сосьедад" выплатил большую неустойку, лишь бы забрать парня обратно в январе. "Бело-голубые" на тот момент плелись в зоне вылета и играли катастрофично. Чтобы встряхнуть команду, тренер Джон Тошак не просто поставил 19-летнего Хаби в старт, но и назначил его капитаном.

Ход был необычный и даже сумасшедший, но он сработал - с Алонсо "Сосьедад" вылез из ямы и закончил сезон на 14-м месте. Пресса и даже сам Тошак были шокированы. "Я еще не видел, чтобы игрок из молодежки настолько сильно влиял на команду. С ним на поле даже наш вратарь играл лучше", - признавался валлийский менеджер.

Артете, тем временем, в "Барселоне" сообщили, что в основе ему места нет - все позиции в полузащите были заняты Коку, Хави, Энрике и Гвардиолой. Пришлось ехать в аренду в "Пари Сен-Жермен", где Луис Фернандес регулярно пробовал его не только в опорной зоне, но и на позиции десятки. Игралось в Париже легко и весело - еще бы, в партнерах были Роналдиньо и Окоча. Но с таким легковесным составом о трофеях можно было забыть.

Читайте также Променял Барселону на Загреб: за РБ Лейпциг играет удивительный полузащитник

В итоге Микель провел во Франции 18 месяцев, а когда вернулся, то попросил отпустить его в "Сосьедад", где Алонсо уже окончательно закрепился в роли лидера. Но "Барсе" нужны были деньги, а их больше всего выложили "Рейнджерс" - и так Артета оказался в Глазго.

***

Сезон-2002/03 получился удачным для обоих - "Сосьедад" впервые с 80-х реально участвовал в чемпионской гонке и в итоге отстал от "Мадрида" только на 2 очка. Весь мир обсуждал чудо-пару форвардов Дарко Ковачевич - Нихат Кавечи: на двоих они отгрузили соперникам 43 гола. Но без монументальной фигуры Хаби Алонсо в центре столь успешного сезона бы не случилось, и потому его трансферная цена росла в геометрической прогрессии.

Артета, тем временем, с "Рейнджерс" выиграл чемпионат и Кубок Шотландии - свои первые трофеи в карьере. "Селтик" был обойден только по дополнительным показателям - не в последнюю очередь, благодаря голу Микеля в Олд Фирм Дерби.

Затем, правда, клуб накрыл финансовый кризис, и "Рейнджерс" медленно пошли на дно. Сперва был продан Барри Фергюсон, за ним отбыл и Рональд Де Бур. Артета продержался до лета 2004-го, а тогда и его выставили на трансфер. В этот раз "Сосьедад" уже не медлил - у клуба были деньги после выступления в ЛЧ. Артета с Алонсо наконец воссоединились. Но только на шесть недель.

Ближе к закрытию трансферного окна "Ливерпуль" сделал "Сосьедаду" предложение, от которого баски не смогли отказаться - и Хаби уехал на "Анфилд", чтобы стать идеальным партнером для Стивена Джеррарда. С Артетой ему опять было не по пути.

***

Алонсо мгновенно влился в состав "Ливерпуля", а его видению поля даже требовательная британская пресса пела оды, пока Артета не мог найти себя в родных краях.

Прямо посреди сезона-2004/05 в "Сосьедаде" ему дали понять, что лучший выход - аренда. Вариантов было много - в основном в Испании. Но тут на горизонте появился "Эвертон", подыскивавший замену отбывшему в "Реал" Томасу Гравесену.

"Получив предложение, я первым делом набрал Хаби, чтобы расспросить про город и условия жизни. Он сказал, что Ливерпуль - отличное место и что он знает, где можно снять хороший дом", - рассказывал потом Микель. Естественно, Алонсо "поселил" его рядом с собой - спустя десять лет они опять были соседями. Вот только играть им теперь доводилось за непримиримых врагов.

Поражение одного было победой другого, и когда "Эвертон" закончил чемпионат-2004/05 выше "Ливерпуля", для "красных" это могло стать трагедией, если бы не Лига чемпионов. Хаби стал одним из героев стамбульского финала - на его счету гол в основное время. Лучшего старта английской карьеры и быть не могло.

***

Впоследствии они не раз сходились в дерби друг против друга, и всякий раз игра превращалась в настоящую битву. За это обоих уважали фанаты, а Артета заслужил капитанскую повязку на "Гудисоне".

Последний шанс сыграть за один клуб у друзей был в "Арсенале", но Флорентино Перес выложил 18 млн против 15 у "Канониров", и поэтому Хаби отправился в "Реал" - дирижировать игрой, наверное, последней великой команды Жозе Моуриньо.

Удивительно, но Артета с Алонсо не пересеклись даже в сборной - Микеля туда так ни разу и не позвали, несмотря на культовый статус в "Эвертоне" и достойное окончание карьеры в "Арсенале". Пробиться за Хави, Иньестой, Фабрегасом и своим другом Алонсо он так и не смог, чему Хаби потом не раз удивлялся: "Честно говоря, понятия не имею, чего его не позвали. Мне кажется, из-за того, что Микель почти не играл в Испании. Это единственное, что приходит в голову".

Даже по окончании карьеры ничего у них не поменялось - Артета с Алонсо дружат семьями и крестили друг у друга детей, но работают всегда порознь. Микель начинал как помощник у своего кумира Гвардиолы. Потом Пеп признавался, что если бы Артета отказал, то он бы предложил пост, естественно, Алонсо. Сам же Хаби после завершения карьеры тренирует молодежь в "Сосьедаде".

Зимой, когда Артета возглавил "Арсенал", таблоиды прочили ему место первого помощника, но это было даже не смешно. Во-первых, ну какой из такой глыбы помощник? Ему впору начинать собственную карьеру, потенциал у Хаби огромен.

Ну а во-вторых, есть в футболе вещи, которые не изменятся при любых обстоятельствах. Тут бессильны войны, извержения вулканов и даже коронавирус. Месси не будет играть за "Реал"; "Бенфика" не выиграет еврокубок; "Динамо" не назначит европейского тренера, а Златан не станет скромнее. Вот и сотрудничество Артеты с Алонсо из той же оперы.