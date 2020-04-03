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Каземиро: Реал думает о победе в Ла Лиге, но сейчас нужно победить коронавирус

Испания
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А после этого можно будет вернуться и к другим целям

Каземиро: Реал думает о победе в Ла Лиге, но сейчас нужно победить коронавирус
UA-Футбол
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Полузащитник мадридского "Реала" Карлос Каземиро настаивает, что в текущей ситуации футбольный мир должен объединиться для борьбы с коронавирусом.

"Без сомнений, "Реал" хочет выиграть в Ла Лиге и в Лиге Чемпионов, но сейчас мы думаем о победе над коронавирусом. Я думаю, что нам нужно объединиться и приложить все усилия для борьбы с этим", - приводит его слова Mundo Deportivo.

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"Реалу" будет непросто выиграть хоть какой-то титул в сезоне, так как в ЛЧ они проиграли дома "Ман Сити", а в чемпионате на два пункта отстают от "Барселоны".

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В статье: Реал (Мадрид) Карлос Каземиро коронавирус
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