Агент Фабиана Руиса подтвердил интерес Реала к его клиенту

Фабиан Руис уже несколько сезонов показывает отличный футбол и вполне заслуженно привлек внимание грандов. О его будущем высказался агент испанского полузащитника.

Читайте также Реал намерен обогнать Барсу в гонке за Фабианом Руисом

"Очевидно, что с нами выходили на связь многие клубы. Фабиан уже три сезона подряд играет на хорошем уровне. "Реал" связывался с нами, мы говорили об этом "Наполи".

Но сейчас Фабиан сосредоточен на игре за "Наполи". Посмотрим, что случится летом. Тогда может наступить поворотный момент", - заявил он в эфире Canal Sur Radio.

Контракт Руиса с "Наполи" расчитан до лета 2023-го года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.