  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Агент Фабиана Руиса подтвердил интерес Реала к его клиенту
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент Фабиана Руиса подтвердил интерес Реала к его клиенту

Испания
(1 голосов)

Испанец действительно показывает зрелую игру

Агент Фабиана Руиса подтвердил интерес Реала к его клиенту
UA-Футбол
Новина українською

Фабиан Руис уже несколько сезонов показывает отличный футбол и вполне заслуженно привлек внимание грандов. О его будущем высказался агент испанского полузащитника.

Читайте такжеРеал намерен обогнать Барсу в гонке за Фабианом Руисом

"Очевидно, что с нами выходили на связь многие клубы. Фабиан уже три сезона подряд играет на хорошем уровне. "Реал" связывался с нами, мы говорили об этом "Наполи".

Но сейчас Фабиан сосредоточен на игре за "Наполи". Посмотрим, что случится летом. Тогда может наступить поворотный момент", - заявил он в эфире Canal Sur Radio.

Контракт Руиса с "Наполи" расчитан до лета 2023-го года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Наполи (Неаполь) Фабиан Руис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...