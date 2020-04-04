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Барселона может попросить игроков полностью отказаться от зарплат

Испания
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Финансовое положение каталонцев вызывает серьёзные опасения

Барселона может попросить игроков полностью отказаться от зарплат
Новина українською

Руководство "Барселоны" может обратиться к игрокам с повторной просьбой пойти на понижение зарплат, сообщает AS.

Ранее игроки согласились на 70% сокращение, однако и этого может оказаться мало. На данный момент клуб несёт даже большие потери, чем предполагалось, так что вполне вероятно, что уже в ближайшем будущем руководство обратиться к футболистам с просьбой пойти на ещё большие сокращения, а может и вовсе полностью отказаться от зарплат на время приостановления соревнований.

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу попросил членов руководства клуба подготовить отчет о том, каким будет финансовое положение "Барсы", когда пандемия пойдет на спад.

Однако все факторы учесть практически невозможно, ведь рибыль клуба будет зависеть того, когда возобновятся матчи, будут ли они проходить при пустых трибунах, разрешат ли открыть клубные магазин и так далее.

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В статье: Барселона
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