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СМИ: Реал переподписал Хакими до 2023 года

Испания
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"Сливочные" решили обезопасить себя от потери ценного актива

СМИ: Реал переподписал Хакими до 2023 года
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"Реал" продлил контракт с фулбеком Ашрафом Хакими, выступающего за дортмундскую "Боруссию" на правах аренды. Соглашение рассчитано до 2023 года, сообщает Marca.

Предыдущая сделка сторон истекала в июне 2022 года. Кроме того, по информации испанских СМИ, в ней была прописана клаусула размером около в 60-70 миллионов евро, что возбудило интерес к игроку со стороны "Баварии", "Челси" и всё той же дортмундской "Боруссии".

В этом сезоне Хакими провел за "Боруссию" 25 матчей в Бундеслиге, забил 3 мяча и отдал 10 голевых передач.

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В статье: Реал (Мадрид) Ашраф Хакими
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