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Мидо: Возвращение Зидана ничего не дало Реалу, нельзя дважды жениться на одной женщине

Испания
(1 голосов)

Египетский форвард высказался о работе Зинедина Зидана

Мидо: Возвращение Зидана ничего не дало Реалу, нельзя дважды жениться на одной женщине
Новина українською

Бывший футболист сборной Египта Мидо считает, что главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану не стоило возвращаться в мадридский клуб.

"Мне очень нравится "Реал", это моя любимая команда в Испании. Но я должен быть честным. Я думаю, что возвращение Зидана ничего не дало команде. Нельзя дважды жениться на одной и той же женщине", — цитирует Мидо AS.

"Реал" после 27 туров занимает второе место в таблице Ла Лиги, отставая на два очка от лидирующей "Барселоны".

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Ахмед Мидо
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
05.04.2020 в 10:14
Дважды жениться на одной и той же женщине можно. А вот нужно ли - другой вопрос
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