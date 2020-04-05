Мидо: Возвращение Зидана ничего не дало Реалу, нельзя дважды жениться на одной женщине

Бывший футболист сборной Египта Мидо считает, что главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану не стоило возвращаться в мадридский клуб.

"Мне очень нравится "Реал", это моя любимая команда в Испании. Но я должен быть честным. Я думаю, что возвращение Зидана ничего не дало команде. Нельзя дважды жениться на одной и той же женщине", — цитирует Мидо AS.