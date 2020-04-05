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Мидо: Возвращение Зидана ничего не дало Реалу, нельзя дважды жениться на одной женщине
Египетский форвард высказался о работе Зинедина Зидана
Бывший футболист сборной Египта Мидо считает, что главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану не стоило возвращаться в мадридский клуб.
"Мне очень нравится "Реал", это моя любимая команда в Испании. Но я должен быть честным. Я думаю, что возвращение Зидана ничего не дало команде. Нельзя дважды жениться на одной и той же женщине", — цитирует Мидо AS.
"Реал" после 27 туров занимает второе место в таблице Ла Лиги, отставая на два очка от лидирующей "Барселоны".
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Инспектор ( )
05.04.2020 в 10:14
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