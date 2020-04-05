Сельта готова выкупить Рафинью и Мурильо

"Сельта" работает над выкупом контрактов Рафиньи Алькантары и Жейсона Мурильо, сообщает AS.

Напомним, оба игрока выступают за клуб на правах аренды: Рафинья – из "Барселоны", а Мурильо – из "Сампдории". Каждый из игроков обойдётся галисийскому клубу в 16 миллионов евро.

Отметим, что перед приостановкой сезона "Сельта" шла на 17-й позиции в Ла Лиге (находясь всего в одном пункте от зоны вылета).