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Сельта готова выкупить Рафинью и Мурильо

Испания
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Выкуп дуэта обойдётся клубу в 32 млн евро

Сельта готова выкупить Рафинью и Мурильо
Новина українською

"Сельта" работает над выкупом контрактов Рафиньи Алькантары и Жейсона Мурильо, сообщает AS.

Напомним, оба игрока выступают за клуб на правах аренды: Рафинья – из "Барселоны", а Мурильо – из "Сампдории". Каждый из игроков обойдётся галисийскому клубу в 16 миллионов евро.

Отметим, что перед приостановкой сезона "Сельта" шла на 17-й позиции в Ла Лиге (находясь всего в одном пункте от зоны вылета).

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В статье: Сельта (Виго) Жейсон Мурильо Рафинья Алькантара
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