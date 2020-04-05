Испания
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Сельта готова выкупить Рафинью и Мурильо
Выкуп дуэта обойдётся клубу в 32 млн евро
"Сельта" работает над выкупом контрактов Рафиньи Алькантары и Жейсона Мурильо, сообщает AS.
Напомним, оба игрока выступают за клуб на правах аренды: Рафинья – из "Барселоны", а Мурильо – из "Сампдории". Каждый из игроков обойдётся галисийскому клубу в 16 миллионов евро.
Отметим, что перед приостановкой сезона "Сельта" шла на 17-й позиции в Ла Лиге (находясь всего в одном пункте от зоны вылета).
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