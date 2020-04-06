Барселона не планирует продавать Гризманна летом. В клубе считают, что Антуан еще не адаптировался

"Барселона" не будет ни продавать Антуана Гризманна, ни включать его в сделку по приобретению нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара или аргентинского форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса, как сообщает испанское издание Marca.

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Сам игрок также не хочет покидать Каталонию. В руководстве клуба считают, что игрок еще не окончательно адаптировался в команде, привыкает к игре на фланге – Гризманну нужен еще как минимум один год в составе "сине-гранатовых".

Антуан Гризманн перешел в "Барселону" из мадридского "Атлетико" летом 2019 года. Сумма трансфера составила 120 миллионов евро.