Стоичков: Завершить чемпионат Испании сейчас было бы справедливо

Экс-форвард испанской "Барселоны" и сборной Болгарии Христо Стоичков высказался о возможном возобновлении сезона в Ла Лиге.

"Если взглянуть на ситуацию в целом, количество сыгранных матчей позволяет завершить чемпионат досрочно. Все команды остаются, никто не вылетает, но две команды поднимаются в Ла Лигу — таким образом в следующем сезоне команд будет 22. Клубы Сегунды проделали серьёзную работу и провели много матчей, нельзя просто так взять и перечеркнуть это", — приводит слова Стоичкова AS.

Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в Ла Лиге сыграно 27 туров, в таблице лидирует "Барселона", набравшая 58 очков.