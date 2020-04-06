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Стоичков: Завершить чемпионат Испании сейчас было бы справедливо

Испания
(1 голосов)

Болгарин поделился своим мнением

Стоичков: Завершить чемпионат Испании сейчас было бы справедливо
Новина українською

Экс-форвард испанской "Барселоны" и сборной Болгарии Христо Стоичков высказался о возможном возобновлении сезона в Ла Лиге.

"Если взглянуть на ситуацию в целом, количество сыгранных матчей позволяет завершить чемпионат досрочно. Все команды остаются, никто не вылетает, но две команды поднимаются в Ла Лигу — таким образом в следующем сезоне команд будет 22. Клубы Сегунды проделали серьёзную работу и провели много матчей, нельзя просто так взять и перечеркнуть это", — приводит слова Стоичкова AS.

Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в Ла Лиге сыграно 27 туров, в таблице лидирует "Барселона", набравшая 58 очков.

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В статье: Христо Стоичков
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
06.04.2020 в 17:18
Если бы Стоичков отсосал бы при вселюдно у Переса для этого, вот тогда бы, это было бы справедливо (но это не точно)
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Nevermore (Донецк)
06.04.2020 в 16:20
нихрена не справедливо
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