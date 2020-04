Скончался сербский наставник, приводивший Атлетико к чемпионству в Ла Лиге

Сегодня, в возрасте 71 года, скончался известный сербский наставник Радомир Антич.

Прежде всего, он известен своей работой с мадридским "Атлетико", с которым побеждал в Чемпионате Испании, а также брал кубок страны. Помимо этого, работал с грандами испанского футбола - "Реалом" и "Барселоной". Антич - единственный наставник, который работал с тремя испанскими грандами.

The Atlético de Madrid family is mourning the passing of Radomir Antić, one of our legendary coaches. You will forever live in our hearts. Rest in peace. pic.twitter.com/C5UulDOZSo