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Бетис предлагает двухлетний контракт капитану Манчестер Сити

Испания
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Испанец летом покидает "горожан"

Бетис предлагает двухлетний контракт капитану Манчестер Сити
UA-Футбол
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Уже этим летом капитан "Ман Сити" Давид Сильва покинет клуб. У него заканчивается контракт, а новый стороны подписывать не собираются.

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Как сообщает Daily Star, в футболисте заинтересован "Бетис". Их представители готовы выйти на связь с агентами полузащитниками и предложить тому двухлетний контракт.

В Испании Сильва защищал цвета "Валенсии", прежде чем уехать в Англию. Также не стоит забывать, что Давид - воспитанник "Лас-Пальмас".

Ранее сообщалось, что также Сильву хочет пригласить клуб Дэвида Бекхэма.

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В статье: Давид Сильва Манчестер Сити Бетис (Севилья)
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