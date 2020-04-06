Испания
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Бетис предлагает двухлетний контракт капитану Манчестер Сити
Испанец летом покидает "горожан"
Уже этим летом капитан "Ман Сити" Давид Сильва покинет клуб. У него заканчивается контракт, а новый стороны подписывать не собираются.
Как сообщает Daily Star, в футболисте заинтересован "Бетис". Их представители готовы выйти на связь с агентами полузащитниками и предложить тому двухлетний контракт.
В Испании Сильва защищал цвета "Валенсии", прежде чем уехать в Англию. Также не стоит забывать, что Давид - воспитанник "Лас-Пальмас".
Ранее сообщалось, что также Сильву хочет пригласить клуб Дэвида Бекхэма.
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