"Все понимали, что речь идет об особенном клубе". Клопп объяснил трансфер Коутиньо в Барселону

Два года назад "Ливерпуль" позволил бразильскому плеймейкеру и лидеру команды Филипе Коутиньо присоединиться к каталонской "Барселоне". "Красные" получили за данный переход 120 миллионов евро. Менеджер мерсисайдцев Юрген Клопп в рамках подкаста Pure Football объяснил решение клуба продать исполнителя. Коутиньо сыграл в 201 матче за "Ливерпуль" и забил 54 гола (2013-2018).

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"Тогда я не думал об этом все время, но понимал, что нам будет непросто. Дело вовсе не в том, что мы подписали с Филом новый контракт за пару недель до переезда, а в том, что речь шла о "Барселоне" – определенно особенном клубе, все это понимали".