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"Все понимали, что речь идет об особенном клубе". Клопп объяснил трансфер Коутиньо в Барселону
Филипе переехал из Англии в Испании в 2018 году, но себя прежнего так и не обрел…
Два года назад "Ливерпуль" позволил бразильскому плеймейкеру и лидеру команды Филипе Коутиньо присоединиться к каталонской "Барселоне". "Красные" получили за данный переход 120 миллионов евро. Менеджер мерсисайдцев Юрген Клопп в рамках подкаста Pure Football объяснил решение клуба продать исполнителя. Коутиньо сыграл в 201 матче за "Ливерпуль" и забил 54 гола (2013-2018).
"Тогда я не думал об этом все время, но понимал, что нам будет непросто. Дело вовсе не в том, что мы подписали с Филом новый контракт за пару недель до переезда, а в том, что речь шла о "Барселоне" – определенно особенном клубе, все это понимали".
"Это был непростой этап: мы потеряли Лаллану из-за травмы, тяжело было что-то решить на ходу. Коутиньо был честен с нами, я абсолютно нормально отношусь к его переходу и уважаю решение Филипе. Он долгое время приносил успех "Ливерпулю", мы желаем ему всего наилучшего. Таким и должен быть футбол".